대선 재외투표 시작…李·尹 표심 호소 나서

23일부터 28일까지 진행…우크라이나는 제외

李·尹, 재외동포청 신설·재외선거제도 개선 등의 공약 소개

[아시아경제 강우석 인턴기자] 제20대 대통령선거의 첫 투표인 재외투표가 23일 오전 4시 뉴질랜드대사관과 오클랜드분관을 시작으로 28일까지 실시된다.

재외투표는 전세계 115개국 177개 재외공관 219개 투표소에서 이뤄진다. 투표시간은 오전 8시부터 오후 5시까지고 재외 유권자는 총 22만6152명이다. 다만 우크라이나대사관의 경우 러시아와의 전쟁 위기에 따라 선거사무가 중지돼 재외투표가 실시되지 않는다.

대선후보들은 재외국민 관련 공약들과 투표 독려를 잇따라 내놓으면서 재외국민 표심에 호소하고 있다. 이재명 더불어민주당 대선후보는 22일 본인의 페이스북에 게시한 영상을 통해 "존경하는 730만 재외동포 여러분. 전 세계에 닥친 코로나로 어려움과 고통을 겪고 계시는 동포 여러분께 위로의 말씀을 드린다"며 "동포 여러분의 더 큰 자랑이 되는 조국 대한민국을 만들겠다"고 말했다.

이어 재외동포기본법 제정, 재외동포청 신설, 재외우편투표제 도입 등의 정책 공약을 소개하며 "투표 참여와 지지를 호소드린다"고 밝혔다.

윤석열 국민의힘 후보도 같은 날 본인의 페이스북에서 "사랑하는 재외동포 여러분, 어느 나라, 어느 곳에 계셔도 여러분은 대한민국의 소중한 국민"이라며 "저와 국민의힘은 책임 있는 변화로 해외 동포 여러분과 함께 하겠다"고 언급했다.

그러면서 재외동포청 설립, 재외선거제도 개선, 재외동포 교육 지원 확대 등의 정책 공약을 약속하며 "여러분을 뒷받침하는 책무를 다 할 수 있도록 소중한 한 표로 힘을 모아달라"고 밝혔다.

