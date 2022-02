“밖 나왔는데 틴트 깜빡했다면…” 세븐일레븐, 셀레뷰팝 틴트·마녀공장 클렌징 출시

[아시아경제 전진영 기자] 편의점 세븐일레븐은 ‘셀레뷰팝 틴트 5종’과 ‘마녀공장 클렌징 3종’ 등 가성비 높은 뷰티 아이템 2종을 출시했다.

23일 세븐일레븐에 따르면 성큼 다가온 봄을 앞두고 나들이를 떠나거나 외출하는 고객을 위해 가까운 점포에서 부담 없는 가격에 구입할 수 있는 색조 메이크업 립상품과 휴대하기 간편한 소용량 클렌징 상품을 선보인다.

먼저, 셀레뷰팝 틴트 5종(각 5500원)은 세븐일레븐과 유명 화장품브랜드 ‘SNP’의 공동 연구, 개발을 통해 탄생한 상품으로 우수한 발색력과 부드러운 발림성이 특징이다. 또한, 마스크에 잘 묻어나지 않아 마스크 메이크업에 안성맞춤이며, 덧바를수록 선명해지는 색상으로 다양한 분위기를 연출할 수 있다. ‘체리레드’, ‘리얼레드토마토’, ‘베리핑크’, ‘와인플럼’, ‘오렌지’ 5가지 색상으로 선택의 폭을 넓혔다.

마녀공장 클렌징 3종은 ‘퓨어클렌징 오일(100ml, 9900원)’, ‘퓨어딥클렌징폼(100ml. 8900원)’, ‘퓨어딥클렌징티슈(10매입, 2500원)’로 구성됐다. 우수한 세정력으로 ‘코덕(코스메틱 덕후)’들 사이에서 입소문을 타고 인기를 끌고 있으며, 특히 이번 상품은 세븐일레븐 단독으로 선보이는 소용량으로 여행용이나 가방 안에 휴대하기가 좋다.

김현정 세븐일레븐 뷰티담당 MD는 “마스크 착용 시간이 길어지면서 마스크에 잘 묻어나지 않는 색조 화장품이 인기를 끌고 있다는 점에 착안해 상품을 개발했다”며 “가볍게 시도해볼 수 있는 부담 없는 가격대로 선보이는 만큼 많은 분들이 경험해 보시기를 바란다”고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr