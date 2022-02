경북 의성 산불 4시간33분만에 '진화'

[아시아경제 유현석 기자] 22일 오후 2시37분경 경북 의성군 의성읍 중리리에서 산불이 발생해 4시간33분 만에 진화됐다.

산림 당국은 산불 진화 헬기 18대(산림청 16대, 경북소방 2대)와 산불 진화 대원 151명을 투입해 일몰 전인 오후 7시10분께 불을 껐다.

산불 발생 초기 불길이 강한 바람을 타고 확산해 오후 4시45분경 '산불 1단계'가 발령되기도 했다. 산불 1단계는 예상 피해 면적이 5∼30㏊, 평균 풍속 3∼7㎧ 일 때 발령한다. 동원 규모는 관할 기관 인력과 장비, 헬기 전부와 인접 기관 인력·장비 50%다.

산림 당국은 남은 불씨로 인해 산불이 다시 나지 않도록 열화상 드론으로 24시간 상황을 점검할 방침이다.

고락삼 산림청 중앙산불방지대책본부 과장은 "경상도에 건조특보가 발효되는 등 대기가 매우 건조하니 산림 인근 주민은 산림 인접지에서 쓰레기 소각 등을 삼가시길 바란다"고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr