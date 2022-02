[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 22일 ‘올해 상반기 신속 집행 추진계획 보고회’를 개최했다.

이날 보고회는 장기적으로 침체된 지역경제 회복을 위해, 신속 집행 대상액 7395억 원 중 행안부 설정 목표율 55.6%보다 9.4% 높은 4807억원(65%)을 상반기에 집행한다.

특히 올해 상반기 신속 집행은 코로나19로 지역경제가 오랫동안 위축된 만큼 공공부문이 경제회복의 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.

지역경제에 파급효과가 큰 소비·투자 부문 1분기 목표액을 별도로 설정하고 인건비·물건비의 조기 집행과 대규모 투자사업(SOC)의 집행현황을 중점 관리한다.

강영석 상주시장은 “코로나19 오미크론 확산에 따른 지역경제 침체, 고용지수 하락 등 대내외적으로 어려운 상황인 만큼 공공부문의 ‘경제 백신’ 투여로 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

