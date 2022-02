[아시아경제 권재희 기자] 켐트로닉스 켐트로닉스 089010 | 코스닥 증권정보 현재가 27,450 전일대비 600 등락률 -2.14% 거래량 176,572 전일가 28,050 2022.02.22 14:52 장중(20분지연) 관련기사 켐트로닉스, 삼성전기 와이파이 모듈사업 인수 계약 해지켐트로닉스, 계열사에 633억원 규모 채무보증 결정켐트로닉스, 계열사 위츠에 84억 대여 결정 close 는 지난해 연결 재무제표 기준 영업이익이 387억원으로 전년 동기 대비 75% 증가했다고 22일 공시했다.

매출액은 5634억원, 순이익은 284억원으로 각각 전녀동기대비 6%, 58% 늘었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr