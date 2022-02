BNK부산은행, 디지털 혁신조직 'DX리더' 출범

공모로 선발된 MZ세대 30명으로 구성

[아시아경제 유제훈 기자] BNK부산은행이 디지털 전환을 주도할 혁신조직을 출범시켰다.

BNK부산은행은 22일 오전 부산 본점에서 디지털 혁신리더(DX리더) 1기 발대식을 개최했다고 밝혔다.

DX리더는 부산은행이 디지털 인재 양성을 목표로 공모를 통해 선발된 MZ세대(1980~2000년대생) 직원 30명으로 구성해 운영하는 혁신 조직이다.

DX리더는 각종 디지털 전문 연수 및 세미나 참여 등을 통해 전문지식과 기획력을 쌓고, 향후 부산은행에서 추진할 신사업과 서비스에 대한 의견을 제시하며 디지털 관련 사업의 완성도를 높이는 역할도 담당할 예정이다.

부산은행은 올해를 디지털 전환의 원년으로 삼고 은행장 직속 디지털 혁신단을 신설하는 등 조직개편도 단행한 바 있다. 안감찬 부산은행장은 "전문성을 갖춘 디지털 인재 양성이 곧 부산은행의 디지털 경쟁력을 강화하는 것"이라며 "디지털 부문 자기개발과 기업문화 확산에 힘써 달라"고 당부했다.

