[아시아경제 조현의 기자] 미국이 주우크라이나 대사관을 국외로 이전하는 것을 고려 중이다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 평화유지군의 우크라이나 동부 돈바스 진입을 공식적으로 명령한 데 따른 것이다.

블룸버그통신은 21일(현지시간) 익명을 요구한 소식통을 인용해 이같이 전한 뒤 "폴란드가 한시적 행선지로 가장 유력하다"고 보도했다.

주우크라이나 미국 대사관은 지난 14일 수도 키예프에서 서부 리비프로 이전했다. 당시 조 바이든 행정부는 대사관의 비필수 인력과 미국 시민들에게 우크라이나를 떠날 것을 요구했다.

하지만 우크라이나를 둘러싼 군사적 긴장감이 더욱 고조되자 국외 피신을 결정한 것으로 보인다. 블룸버그통신은 "미 국무부와 국가안보회의(NSC) 대변인은 이와 관련한 언급을 거부했다"고 전했다.

