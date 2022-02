"현대차 25만대·롯데 에틸렌 연 100만t 생산"…韓-인니 협력 확대

대한상의-인니상의, '한-인니 비즈니스 포럼' 공동개최



산업부 장관 "원자재 공급망 협력" 등 강조

현대자동차가 인도네시아 공장 생산 능력을 15만대에서 25만대로 늘린다. 롯데케미칼은 인니 반텐주에 연 100만t의 에틸렌을 만들 수 있는 초대형 석유화학단지를 짓는다.

22일 대한상공회의소는 인니 상공회의소와 함께 '한-인니 비즈니스 포럼'을 온라인으로 개최했다고 밝혔다. 인니에 방문 중인 문승욱 산업통상자원부 장관이 자카르타 현지에서 직접 참여해 양국 기업인을 격려했다. 한국 측에선 우태희 대한상의 상근부회장, 이호식 SK E&S 그룹장, 이관호 롯데케미칼 인니 대표이사, 임형찬 CJ제일제당 부사장, 구혁서 LX인터내셔널 전무, 김남호 LG에너지솔루션 상무 등 20여명이 온·오프라인으로 참석했다. 인니 측에선 애를랑가 하르타르토 경제조정부 장관, 신타 위자자 깜다니 인니 상의 부회장, 주요 인니 기업인 30여명이 참석했다.

현대·롯데, 생산증대 계획발표

포럼에선 양국 진출 성공사례와 향후 경제협력 확대 전략에 대한 논의가 심도 깊게 이뤄졌다. 윤상훈 현대차 아태권역기획실장은 "현대차는 지난 달부터 인니 델타마스 자동차산업단지에서 완성차 공장 양산을 시작했다"며 "추가 투자를 통해 현재 15만대인 생산능력을 25만대까지 늘릴 계획"이라고 밝혔다.

이관호 롯데케미칼 인니 대표이사도 "롯데케미칼은 인니 반텐주에 연 100만t의 에틸렌 등을 생산할 수 있는 초대형 석화단지를 건설할 계획"이라며 "상반기 안에 중질유 분해 복합설비(HPC)를 상업가동해 기존 사업의 경쟁력을 강화하고, 수소·2차전지 소재 등으로 사업 포트폴리오를 적극 확대할 계획"이라고 말했다.

인니에서 액화천연가스(LNG) 터미널 개발에 박차를 가하고 있는 SK E&S도 포럼에서 인니 가스공사와 협력 업무협약(MOU)을 체결했다. SK E&S는 2005년 인니 탕구와 LNG 20년 장기 공급 계약을 맺어 2006년부터 연 50만~60만t의 LNG를 직도입하고 있다.

韓 "원자재 공급망 협력" 강조

포럼에서 문 장관은 양국의 원자재 공급망 협력을 강화해야 한다고 강조했다. 최근 우크라이나 사태 등으로 주요 원자재값이 급등한 사실을 환기한 것이다. 문 장관은 축사에서 "양국 기업 간 협력이 대형화·가속화되고 있고, 전기차·2차전지 등 신산업 분야 투자협력도 확대 중"이라고 전했다. 그는 "향후 양국 제조업의 안정성과 예측가능성을 담보하기 위해 원자재 공급망 협력을 할 필요가 있다"며 "탄소중립 이행 및 국제적 기후변화 대응을 위한 신재생에너지 협력, 자유무역협정(FTA) 네트워크 고도화, 신산업 협력 등도 확대해야 한다"고 했다.

하르타르토 장관은 "한국의 기술력과 인니의 자원, 젊은 인재의 융화가 중요하다"며 "양국 간 투자협력은 한국 기업에 새로운 비즈니스 기회를 주고 인니엔 산업발전의 계기를 제공한다는 점에서 의미가 대단히 크다"고 화답했다. 그러면서 "최근 인니 정부는 신수도 이전과 지역균형 개발정책 등을 추진하고 있다"며 "교통과 물류 활성화를 위한 대규모 인프라 투자사업을 바탕으로 양국 간 활발한 인프라 협력이 기대된다"고 덧붙였다.

상의 "전기차·배터리사 진출 적극지원"

포럼을 주관한 대한상의는 양국 간 포괄적경제동반자협정(CEPA)이 타결돼 기업 진출 진입 장벽이 낮아진 만큼 지원을 아끼지 않겠다고 했다.

우 부회장은 환영사에서 "대한상의와 인니상의는 1974년 '한·인니 경제협력위원회'를 설립해 양국 경제협력 방안에 대해 머리를 맞대 왔다"며 "오늘 양국 상의가 맺는 자격평가시험 상호인증과 시스템 구축지원을 위한 ODA 업무협약이 양국의 4차 산업혁명과 디지털 전환에 필요한 인재를 키우고 글로벌 표준인증시스템을 개발하는 모범 협력사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이성우 대한상의 국제통상본부장은 "CEPA 타결 등으로 인니와 한국 간 경제장벽이 낮아져 양국 기업의 투자 여건이 좋아졌다"며 "석유화학·철강·건설서비스 협력은 물론 전기차·배터리 등 신산업 분야 한국 기업들이 활발히 진출할 수 있도록 양국 정부와 기업 간 교류의 장을 지속적으로 마련하겠다"고 했다.

