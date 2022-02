대구대, 반도체융합인재장학금 23명 선발

수업 활동 참여도, 성취도 등 다각도 평가

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구대학교 차세대반도체 혁신공유대학 사업단이 ‘반도체융합인재장학금’ 수여식을 개최했다.

지난 17일 열린 행사에서 지난해 2학기 차세대반도체 혁신공유대학 사업단에서 개설한 교육과정 이수자 중 수업 참여와 학업성취 등이 우수한 학생에게 장학금을 전달했으며, 심사평가를 통해 총 23명의 장학생을 선발했다.

김경기 대구대 차세대반도체 혁신공유대학 사업단장은 “누구나 반도체 분야에 대한 진로를 탐색하고 반도체 분야 인재로 성장할 수 있도록 지원한다”며 “다양한 교과·비교과 프로그램을 지원할 예정”이라고 말했다.

대구대는 지난해 교육부와 한국연구재단의 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학’ 사업에 선정됐다.

대구대를 포함한 7개 대학은 ‘차세대반도체’ 컨소시엄을 구성해 오는 2026년까지 800여억원의 사업비를 지원받아 반도체 분야 인재를 육성하기 위한 교과·비교과 교육과정을 운영한다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr