[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 김해시가 학부모의 교육비 부담 경감을 위해 중·고교 신입생과 1학년 전입생에게 교복구입비를 지원한다.

김해시는 신입생 등 1만1643명의 학생을 대상으로 1인당 30만원씩 교복구입비를 지원한다고 21일 밝혔다.

김해시에 주민등록(외국인등록)이 되어있으면서 올해 중·고등학교 신입생과 1학년 전입생이 교복구입비를 받을 수 있다.

김해시에 주소가 있으면 다른 지역 중고교나 비인가 대안학교에 입학해도 지원 대상이 된다.

김해시 관계자는 “코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 학부모들의 가계 부담을 줄이고 교육의 공공성 강화를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.

