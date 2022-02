속보[아시아경제 임주형 기자] 민주노총 전국택배노동조합(택배노조)이 서울 중구 CJ대한통운 본사 점거 농성을 일부 해제하기로 했다고 21일 밝혔다.

진경호 택배노조 위원장은 청계광장에서 열린 '2022 전국 택배노동자 대회'에서 "마지막 대화의 기회를 다시 한번 주기 위해 노조는 대승적으로 특단의 조치를 하겠다"며 "오늘부로 CJ대한통운 본사 3층 점거 농성을 해제한다"고 말했다.

다만, 노조는 1층 로비 점거 농성은 지속할 계획이다.

