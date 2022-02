[아시아경제 황윤주 기자] 한국단자 한국단자 025540 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 900 등락률 -1.49% 거래량 23,391 전일가 60,600 2022.02.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 한국단자공업, 보통주당 450원 현금배당 결정韓, 소·부·장 전초기지 獨과 협력 시동한국단자, 전기차 테마 상승세에 6.58% ↑ close 공업은 결산배당으로 보통주 1주당 450원의 현금배당을 결정했다고 21일 공시했다. 시가배당율은 0.96%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr