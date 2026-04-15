한국단자 한국단자 close 증권정보 025540 KOSPI 현재가 74,700 전일대비 400 등락률 -0.53% 거래량 30,241 전일가 75,100 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한국단자, 전기차 전환 최대 수혜주" 1000대기업 CEO 10명 중 3명은 'SKY' 출신…서울대 14% [클릭 e종목]"한국단자, '북미 매출↑' 시장 예상 뛰어넘는 실적 지속" 공업은 자동차 부품 제조·판매업 자회사 케이티 인터내쇼날(가칭)의 주식 10만주를 약 383억원에 취득한다고 15일 공시했다.


주식 취득 후 케이티 인터내쇼날 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 8일이다.

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한국단자는 이번 주식 취득의 목적을 "내부거래 관계의 불확실성 제거 및 주주 이익의 증대"라고 밝혔다.


한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
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