국수본부장 "대선 선거사범 542명 조사해 16명 송치"

[아시아경제 조성필 기자] 남구준 경찰청 국가수사본부장은 21일 대선 관련 선거사범 수사 현황에 대해 "현재까지 542명을 수사해 이 가운데 16명을 송치했다"고 밝혔다. 앞서 경찰은 대선 선거운동이 시작된 지난 15일부터 선거사범 집중 단속에 나선 바 있다.

남 본부장은 이날 오전 기자간담회에서 "공정하고 중립적 자세로 수사하겠다"며 이같이 밝혔다. 경찰에 따르면 이번 단속 기간 선거사범 적발 사례는 유형별로 허위사실유포가 420명 정도로 전체 비율 중 77.5%를 차지, 가장 많았다. 벽보 현수막 훼손은 39명으로 7.2%를 차지했다.

남 본부장은 오는 6월 지방선거와 관련해선 "모두 107건, 213명을 수사해 48명에 대해 검찰에 송치했다"고 밝혔다. 지방선거는 대선과 성격이 달라 금품수수가 가장 높은 유형별 사례라는 설명이다. 그는 "비율은 아직 잡히지 않았으나, 107명 정도가 금품수수로 단속됐다"고 했다.

남 본부장은 안철수 국민의당 대선후보 유세버스 사고 관련 수사 상황에 대해선 "충남경찰청과 강원경찰청 공조로 수사가 진행되고 있다"며 "정확한 사인을 밝히기 위해 부검을 진행했고, 선거차량 제작 업체를 압수수색하는 등 신속하고 엄정히 수사하고 있다"고 강조했다.

지난 15일 오후 충남 천안시 동남구 한 도로에서 정차해 있던 안 후보의 유세버스 안에서 운전기사와 국민의당 논산·계룡·금산 지역 선대위원장이 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다. 앞서 같은 날 오후 4시 43분께 원주시 평원동 사거리에 있던 안 후보 유세버스에서 운전기사 김씨가 의식불명 상태로 발견됐다. 김씨는 병원에 후송돼 치료 중이나, 아직 의식을 회복하지 못한 것으로 알려졌다.

