광주북구 '신기술융합 예비창업기업 지원사업' 추진

광주 대표 창업보육기관 한국광기술원과 업무 협약 체결



예비창업기업 대상 R&D기술지원, 창업 아이템 발굴 마케팅 지원

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구는 한국광기술원(원장 신용진)과 ‘신기술융합 예비창업기업 지원사업’을 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 다양한 지원을 통해 창업 초기 기업들의 빠른 안정을 돕고자 마련됐다.

북구는 광주지역 대표 창업보육기관인 한국광기술원과 협력해 창업기업들의 성장 단계에 맞춰 ▲기업보유기술 진단·분석 등 기술멘토링 ▲R&D(연구개발) 공동기획 ▲분야별 전문가 매칭 ▲판로개척 및 창업마케팅 등을 지원할 계획이다.

문인 청장은 “신기술융합은 4차 산업 시대 미래먹거리이자 디지털경제 전환을 이끄는 새로운 동력”이라며 “앞으로도 신산업 육성과 창업기업들의 혁신성장의 토대를 만드는 데 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr