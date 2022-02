[아시아경제 황윤주 기자] STX엔진 STX엔진 077970 | 코스피 증권정보 현재가 9,800 전일대비 160 등락률 -1.61% 거래량 104,301 전일가 9,960 2022.02.21 11:04 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓STX엔진, 533억 규모 방산용 엔진 창정비 계약5월 내 백신 위탁생산 기업 선정! 정부 지원 관련 대장株 공개! close 은 현대중공업과 569억원 규모의 방산용 엔진 공급계약을 체결했다고 21일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 10.16%이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr