[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자는 경기도 광명시와 친환경 업사이클 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

AK플라자는 플리마켓과 같은 시민 참여형 업사이클 문화 이벤트와 교육 프로그램 운영 등을 지원한다. 또한 텀블러 기증 프로젝트, 매장 내에서 발생한 폐자원 활용한 기념품 개발 등 지역사회 폐자원 업사이클 활성화를 위한 프로젝트에도 참여할 예정이다.

AK플라자 관계자는 "이번 업무협약을 통해 광명시와 함께 친환경 업사이클 문화 확산의 발판을 마련하게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 지점이 위치한 지역과 더불어 상생할 수 있는 업무 협력에 힘쓰겠다”고 말했다.

