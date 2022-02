[골프토픽] 우즈 "마스터스 챔피언스 디너 참석"…"출전은 물음표"

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)가 4월 마스터스 때 격전지인 오거스타내셔널을 방문한다.

20일(한국시간) 미국프로골프(PGA)투어 제네시스인비테이셔널 3라운드가 진행 중일 때 CBS 중계방송 부스에서 아나운서 짐 낸츠, 해설을 맡은 닉 팔도(잉글랜드)와 인터뷰를 했다. "마스터스 개막 이틀 전 저녁에 오거스타내셔널에서 열리는 챔피언스 디너에 참가하겠다"고 했다. 전년 우승자가 역대 챔피언을 초청해 저녁을 대접하는 행사다. "멋진 식사가 될 것"이라면서 "어떤 초밥이 나올지 기대된다"고 덧붙였다.

챔피언스 디너 메뉴는 전년도 우승자가 정한다. 디펜딩챔프는 마쓰야마 히데키(일본)다. 낸츠가 "챔피언스 디너 다음날이 파3 콘테스트인데 출전할 수 있지 않을까"라고 묻자 "거기라면 경기할 수 있다"고 맞장구를 쳤다. "정말 거기 나올 거냐"고 다그치자 "에이, 너무 나가지 말자"고 수습했다. 올해 PGA투어 복귀 시점에 대해선 "나오려는데 언제가 될지는 모르겠다"고 신중한 반응을 보였다.

"다음 주에 대회에 나온다고 말씀드리면 좋겠지만, 나도 답답하다"는 우즈는 "정신적, 육체적으로 대회에 출전할 수 있다는 확신이 드는 게 언제가 될지 모르겠다"며 "메이저에서 뛰어난 선수들과 겨뤄 이길 자신이 아직 없다"고 속내를 내비쳤다. 지난해 자동차 전복사고로 두 다리가 부러지는 등 크게 다쳤다. 꾸준한 재활과 훈련으로 지난해 12월 아들 찰리와 함께 ‘가족 대항전’ PNC챔피언십에서 준우승했다.

