이준석 "安 고인 핑계로 판 지속, 이해 안가"…국민의당 "고인 모독"

[아시아경제 황수미 기자] 이준석 국민의힘 대표는 안철수 국민의당 대선 후보가 유세버스 사고로 사망한 당 관계자의 유지를 받들어 완주 의지를 내비치자 "말이 안된다"고 했다. 이에 국민의당 측은 "고인 모독"이라며 사과를 요구했다.

이 대표는 20일 KBS 라디오 '일요진단'에 출연해 "고인이 불시에 돌아가셨는데 유지를 어디서 확인하나"라며 이같이 말했다.

앞서 유세버스 사망 사고로 공식 일정을 전면 중단했던 안 후보는 지난 18일 선거 운동 재개 의지를 밝힌 바 있다. 안 후보는 이날 충남 천안 단국대병원 장례식장에서 논산·계롱·금산 지역선대위원장 A씨의 영결식에 참석해 "동지와 함께 꿈꾸었던 '더 좋은 정권교체'를 남은 동지들과 꼭 이루겠다"며 "어떤 풍파에도 굴하지 않고 최선을 다하겠다"고 말했다.

이와 관련해 이 대표는 "국민의당 유세버스를 운전하는 사람들은 들어가기 전에 유서 써놓고 가시냐"라며 "논리적으로 말이 안 된다는 것을 국민은 잘 알고 있다"고 비판했다.

그러면서 "고인을 핑계 삼아서 유지를 받든다는 취지로 이 판을 지속한다는 것이 비판하지는 않겠지만 이해가 가지 않는다"고 덧붙였다.

국민의당은 이 대표의 발언을 강하게 비판하며 대표직 사퇴를 촉구했다. 신나리 국민의당 중앙선대위 부대변인은 이날 논평을 통해 "이 대표가 생방송 인터뷰에서 '불의의 사고로 생을 달리한 우리 동지의 뜻을 이루겠다'는 안철수 후보의 발언을 의도적으로 왜곡했다"고 주장했다.

신 부대변인은 "이 대표는 '갑자기 죽었는데 무슨 유지가 있냐'며 고인을 모독했다"며 "황망한 죽음을 맞은 분은 유지도 없다는 이 대표 발언은 심각한 사자 명예훼손"이라고 비판했다.

이어 "이 대표 망언은 국민의당의 더 나은 정권교체를 위해 힘쓰신 분에 대한 모독일 뿐 아니라 유가족의 상처에 소금을 뿌리는 천인공노할 발언"이라며 "아무리 정치가 비정하나 인간적 도리를 벗어나는 것은 금수와 다를 바 없다"고 직격했다.

