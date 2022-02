SK온 지동섭 사장 "글로벌 1위 도전 시작하는 해…안전·경제적인 배터리 만들것"

[아시아경제 정동훈 기자] 지동섭 SK온 사장이 올해를 세계 시장 1위에 도전하는 원년으로 삼겠다는 포부를 밝혔다.

지 사장은 20일 SK이노베이션 보도 채널에 공개된 인터뷰에서 "가장 안전하고 경제적이며 최고의 성능을 내는 배터리를 만든다는 것은 모범답안 같지만 기술·조직력을 갖추지 않으면 쉽지 않은 일"이라며 "SK온은 지난해 말 누적 수주 1600GWh(기가와트시)를 달성했고, 고객들이 끊임없이 증량 요청을 하고 있다. 세계 1위는 단순히 먼 꿈이 아니라 '준비된 미래'로 다가올 것"이라고 밝혔다.

지 사장은 이어 글로벌 기업 위상에 걸맞은 공급 체계를 만들고 우수한 인재 확보·육성에 주력하겠다고 설명했다. 아울러 견고한 재무 실적을 달성하고 글로벌 협업 기회를 계속 발굴하겠다고 덧붙였다. 이를 통해 2030년 세계 1위 달성 목표를 위한 실행력을 끌어올린다는 계획이다.

지 사장은 글로벌 사업 운영에 관한 3대 계획도 언급했다. SK온은 '글로벌 원 팩토리'(Global One Factory)를 구축한다. 이는 전 세계 공장에서 동일한 수준의 제품을 일관되게 생산할 수 있도록 설비와 제조 시스템을 갖추는 것이다. 지 사장은 실제로 세계 각지에 있는 공장이 1년 만에 안정적인 양산에 돌입할 수 있을 정도로 능력을 갖췄으며, 해당 경험과 노하우를 바탕으로 추가 공장을 구축할 계획이라고 전했다.

SK온은 또한 '현지화'(Localization)를 추진한다. 공장이 어느 나라에 있든 현지 인력으로 모든 과정이 완벽하게 운영될 수 있도록 전문 인력을 양성하는 체계를 이어나가겠다는 것이다.

3대 계획의 마지막으로 '균형'을 제시했다. 전 세계 어느 한 지역에 치우치지 않고 균형 있게 투자해 생산시설을 구축함으로써 양질의 제품을 적시에 안정적으로 공급한다는 것이다. 지 사장은 "SK온은 이미 해외에서 여러 공장을 동시에 빠르면서도 안정적으로 건설하고 성공적으로 가동한 경험이 있다"며 "신규 공장에서도 최적의 생산체계를 구축하리라 확신한다"고 강조했다.

지 사장은 "배터리의 에너지 밀도를 점점 높이면서 화재 위험 요인도 함께 늘어나 안전성 확보가 배터리 산업의 미래에 가장 큰 차별성이 될 것"이라며 "SK의 Z-폴딩 기술과 뛰어난 품질 관리체계로 아직 차량에서 단 한 건의 안전성 관련 이슈도 발생하지 않았고, 또 화재가 번지지 않게 하는 기술도 자체 개발해 올해 상업화를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

