美할인매장 물류센터서 죽은 쥐 1000마리 발견…400개 점포 문닫아

[아시아경제 강나훔 기자] 미국의 한 체인형 대형 할인매장의 물류센터에서 1000마리가 넘는 죽은 쥐가 발견되면서 400개가 넘는 점포가 문을 닫았다.

뉴욕타임스(NYT) 등 외신 보도에 따르면 체인형 할인매장 패밀리달러는 19일(현지시간) 아칸소주의 물류센터에서 이처럼 비위생적인 환경이 드러남에 따라 잠정적으로 400여개 체인점을 문 닫았다.

이에 앞서 미 식품의약국(FDA)은 아칸소주 웨스트멤피스의 패밀리달러 물류센터에 대해 위생검사를 벌인 결과 산 쥐와 부패한 채 죽은 쥐, 쥐의 배설물, 쥐가 갉아먹거나 둥지를 만든 흔적을 발견했다고 전날인 18일 밝힌 바 있다.

특히 FDA가 지난달 이 시설에 대해 소독 훈증을 한 결과 1100마리가 넘는 쥐가 죽은 채 발견됐다. 또 이 회사 기록을 검토한 결과 작년 3월 말∼9월 사이에 2300마리가 넘는 쥐떼가 있었던 것으로 추정됐다.

FDA는 오랜 기간 쥐들이 만연해 있었음을 시사하는 것이라면서 쥐에 오염될 경우 살모넬라나 다른 전염병에 걸릴 수 있다고 밝혔다.

FDA 관계자는 "누구도 받아들일 수 없는 환경에 저장된 제품에 노출돼선 안 된다"며 "이런 환경은 많은 가족의 건강을 위험에 빠트리는 연방법률 위반으로 보인다"고 말했다.

패밀리달러는 이 물류센터에 저장됐다가 앨라배마·아칸소·루이지애나·미주리·미시시피·테네시주의 체인점 404곳으로 발송된 광범위한 물품들에 대해 자발적 리콜을 시행하기로 했다. 지난해 초부터 현재까지 이 물류센터에 보관됐던 식품과 영양 보충제, 화장품, 의약품, 의료기기, 동물용 사료 등이 포함된다.

이 회사는 "이번 사태와 관련된 제품을 구매했을지도 모를 고객들은 영수증 없이도 구매한 점포로 제품을 반납할 수 있다"고 밝혔다.

패밀리달러는 체인형 할인매장 업체 달러트리의 한 브랜드로 북미 지역에서 1만6000개가 넘는 점포를 운영하고 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr