"로블록스, 당분간 주가 반등 호재 없어…중장기 접근 필요"

주가 연초 이후 50% 가량 빠져

1월 예상 핵심 운영 지표도 부진

[아시아경제 이민지 기자] 로블록스가 지난해 4분기 예상보다 부진한 실적을 내놓으며 주가가 크게 하락했다. 코로나19 팬데믹 이후 대부분의 활동이 정상화되면서 성장률이 둔화될 것이란 우려까지 반영되면서 내림세가 지속되고 있다. 유럽과 미국을 제외한 시장에서 이용자 수가 늘고 있다는 점은 긍정적이지만 단기적으로 주가 반등을 끌어낼 만한 호재는 없는 것으로 분석된다.

20일 로블록스 주가는 현재 49.72달러로 연초 이후 49.68% 하락했다. 52주 최고가(141.60달러) 대비 60% 넘게 하락한 상태다. 실적이 기대치를 충족시키지 못하면서 성장둔화에 대한 우려가 반영된 것이다. 여기에 금리 인상 등 대외적인 이슈가 겹치면서 큰 폭의 하락세를 기록했다.

로블록스는 지난해 4분기 결제액으로 7억7000만달러를 기록해 지난해 같은 기간 대비 20% 성장했지만 시장 예상 수준인 7억8600만달러는 하회했다. GAAP 기준 주당순이익(EPS)도 0.25달러 손실을 기록해 시장 예상 수준인 ?0.12달러를 밑돌았다. 수익성 측면에서 총매출액 대비 비용은 92% 수준으로 지난 분기(92%)와 유사했다. 순이익률(-24.7%)은 지난 분기 대비 하락했지만 총결제액 대비 조정 EBITDA는 21.8%로 개선세를 보였다.

핵심 운영 지표인 일간 활성사용자수(DAU)와 이용 시간은 각각 4950만명, 108억시간으로 시장 전망치인 5050만명과 118억시간을 밑돌았다. 코로나19 팬데믹 정상화로 지표 성장률이 하향 안정화 되고 있는 것으로 분석된다. 1월 예상 지표도 부진하다. DAU는 5470만명, 이용 시간은 42억시간으로 전망된다. 총매출액은 2.2억~2.23억달러로 2~3% 성장할 것으로 예측된다.

이원주 키움증권 연구원은 “무엇보다 미주지역의 DAU와 이용 시간 지표가 처음으로 전년 대비 감소세를 보였다”며 “성장 초기 기업의 비용 증가는 투자자들이 용인할 수 있는 부분이지만 다른 지역의 선행 지표 성격이자 주 이익 창출 지역인 미주 지역에서 운영지표가 감소한 것은 주가에 치명적이었다”고 말했다.

이에 따라 단기 성장에 대한 눈높이 조절이 필요할 것으로 전망된다. 핵심 지역인 유럽과 미국 내 정상화 확대는 향후 로블록스 사용자에 부정적일 수밖에 없기 때문이다.

다만 글로벌 시장 확장과 13세 이상 사용자 증가세는 중장기적인 관점에서 긍정적이다. 지난해 4분기 아·태지역 DAU와 이용 시간은 전년동기대비 각각 100%, 112% 성장해 역성장한 북미 지역의 영향을 일부 상쇄시켰다. 상위 1000개 콘텐츠 중 13세 이상 유저가 주 사용층인 ‘Aged up’ 콘텐츠 비중도 40%로 성장하며 전 연령층을 아우르는 플랫폼으로 지위가 강화되는 모습이다.

음원, 브랜드, 교육 분야로 플랫폼을 확장해 새로운 사용자 확보에 주력하고 있다는 점도 긍정적이다. 지난해 회사는 총 12개 브랜드와 파트너십을 체결하고 6번의 음악 이벤트를 주최하기도 했다. 또 구찌, 반스, 나이키 등 브랜드 협업으로 회사는 사용자를 늘리는데 주력하고 있다. 수익화를 고려하기 보다는 몰입형 3D 상호작용을 통해 소비자와 브랜드를 연결하는 것이 1차 목표다. 임지용 NH투자증권 연구원은 “단기 성장에 대한 기대감은 낮춰야겠지만 신사업 모멘텀과 중장기 성장성을 고려하면 매력적인 주가 수준”이라며 “구체적인 수익화 방안과 매출 다각화가 이뤄지는 시점이 주가 반등의 시그널이 될 것”이라고 말했다.

