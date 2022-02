美백악관, NSC 소집…"러, 언제든 우크라이나 침공 가능"

[아시아경제 강나훔 기자] 미국 백악관은 19일(현지시간) 조 바이든 대통령이 언제든 러시아가 우크라이나를 공격할 수 있다는 보고를 받았다며 이 문제를 논의하기 위해 20일 국가안보회의(NSC)를 소집한다고 밝혔다.

젠 사키 백악관 대변인은 이날 우크라이나 사태에 대한 브리핑에서 "바이든 대통령이 우크라이나 상황을 계속 지켜보고 있으며, 국가안보팀으로부터 정기적으로 최신 상황을 보고받고 있다"며 이같이 말했다.

그는 또 바이든 대통령이 이날 오후 뮌헨안보회의에 참석 중인 카멀라 해리스 부통령과 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO·나토), 우크라이나, 발트해 국가 등의 지도자들의 회담한 것에 대해서도 보고받았다고 덧붙였다.

바이든 대통령은 앞서 18일 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 우려하며, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 침공을 결심했다는 증거를 가지고 있다고 말한 바 있다.

그는 미국의 정보 능력을 판단 근거로 제시하며 "수일 내에 러시아가 우크라이나를 공격할 것이라고 믿을만한 충분한 이유를 가지고 있다"면서 러시아가 우크라이나의 수도 키예프를 목표로 삼고 있다고 지목했다.

이어 "만약 러시아가 계획을 감행한다면 그것은 재앙과도 같은 선택이 될 것이며, 미국과 동맹은 나토 영토의 마지막 한 조각까지 지킬 준비가 돼 있다"고 말했다.

