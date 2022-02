'김영삼 고향' 거제 간 尹, "민주당의 훌륭한 정치인들, 군벌같은 586세대에 갇혀"

尹 "이번 대선 보수와 진보의 싸움 아냐, 민주당 주역들 정권 심판하는 것"

[아시아경제 이기민 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 19일 "민주당의 양식있고, 훌륭한 정치인들이 군벌과도 같은 586 이념 세대에 갇혀서 꼼짝도 못하고 있다"고 비판했다.

윤 후보는 이날 김영삼 전 대통령의 고향인 거제에서 진행된 유세에서 "민주당이 과거에는 김영삼, 김대중 대통령으로부터 정치 배우고, 그 전통을 이어간 훌륭한 사람들 많이 있다"며 이 같이 밝혔다.

윤 후보가 586세대를 군벌에 빗댄 발언은 과거 육사 내 사조직인 '하나회'를 척결한 김 전 대통령과 문민정부의 정신을 거제 시민들에게 상기시켜 표심을 결집하기 위한 위한 취지로 풀이된다.

윤 후보는 이날 거제 유세에 앞서 김 전 대통령의 생가를 방문했다. 김 전 대통령의 손자이자 국민의힘 선대본부에서 일하는 인규씨와 함께 생가에 들어선 그는 "김 전대통령님에 대한 기억이 국민으로서 다시 떠오른다"며 "늘 어려운 상황에서도 타협하지 않고 단호할 때는 단호했으며, 정직하고 큰 정치를 하셔서 진영에 관계없이 많은 국민들로부터 사랑을 받았다"고 회고했다. 그는 방명록에도 "정직하고 큰 정치로 개혁의 문민 시대를 여신 김영삼 대통령님의 정신을 배우겠다"고 글을 남겼다.

그는 또 "김영삼 대통령께서 이런 이념에 사로잡힌 패거리 정치를 했나. 자기들끼리 끼리끼리 이권을 나눠 먹는 이권 정치를 했냐"고 되물은 후 "민주당도 국민의힘도 잘 돼야 한다고 생각한다. 여러분도 국민의힘 지지해서 정부 만들어 주셨다가 또 잘못하면 민주당으로 정부 만들어달라. 그게 민주주의고, 국민 주권 아니냐"고 강조했다.

그러면서 "(이번 대선은) 보수와 진보, 국민의힘과 민주당의 싸움이 아니다. 이번 대선은 국민에게 오만하고 국민을 무시하고 자기들끼리 이권 나눠 먹고 국민의 혈세를 엉뚱한 데 낭비하고, 말로는 어려운 서민, 노동자, 농민을 위한다고 하면서 양극화와 소득격차를 더 벌려내는 무능하고 부패한 이재명, 민주당의 주역들을 심판하는 것"이라고 지적했다.

윤 후보는 거제에서도 대장동 개발 의혹 관련, '천문학적인 부정부패'라며 이재명 더불어민주당 후보에게 맹공을 퍼부었다. 그는 "지방정부 시장이 이런 일을 벌이고, 여기에 따라 법적 책임 지면 그만인 것"이라며 "그런데 민주당의 주역들은 이런 사람을 5000만 국민의 운명을 책임져야 하는 대통령 후보로 밀어 올렸다"고 깎아내렸다.

이어 "거제에도 어업과 함께 조선업이 현대, 대우, 삼성 세 개의 조선소가 저희 20대 때부터 커왔다. 저도 학창시절에 그리고 젊은 시절에 여름에 친구들과 이 거제에 오면 엄청난 규모의 조선소를 보고 자부심을 느꼈다"며 "과거의 영광을 찾아야 한다. 철 지난 이념에 빠져 자기들끼리 이권 나눠먹는 세력의 정치 퇴출이 없으면 거제가 다시 부활할 수 있겠냐"고 역설했다.

윤 후보는 또 자신의 노동 공약이 퇴행적이라고 질타를 받은 것에 대해서도 해명했다. 그는 "노동이라고 하는 것은 모든 노동자 노동의 종사하는 사람이 함께 보장받고 누려야 하는 것"이라며 "소수의 강성 노조, 강성노조와 결탁한 민주당 정권의 전유물은 아니다"고 말했다.

민주당이 이날 14조원 규모의 정부 추가경정예산안을 예산결산특별위원회에서 통과시킨 것에 대해서도 "선심성 예산"이라고 평가 절하했다.

그는 거제 제2의 도약 위해 조선업이 4차산업혁명 첨단과학기술 받아들여 더 업그레이드되고 세계 최고 조선기술 만들 수 잇도록 중앙 정부서 강렬하게 지원하겠다"면서 "대전-통영 고속도로도 거제까지 연장해 사통팔달 교통의 요지가 되게 하겠다"고 공약했다.

한편 윤 후보는 이날 거제 유세에 앞서 찾은 경남 김해 유세에서도 "지금 민주당이 김대중 대통령, 노무현 대통령 정신을 이어받은 정당이 맞냐"고 따져물으며 민주당 정부를 심판해야 한다고 강조했다. 경남 김해 봉하마을에는 노 전 대통령의 묘역과 사저가 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr