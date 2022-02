이재명 '발차기 퍼포먼스'에, 이준석 "허경영 따라할 줄은…"

[아시아경제 권서영 기자] 허경영 국가혁명당 대선후보가 이재명 더불어민주당 대선후보가 자신의 '발차기'를 따라 했다고 주장했다.

19일 허 후보는 자신의 페이스북에 "허경영의 공약 표절도 모자라 무궁화 발차기까지 따라 한다"며 자신과 이 후보의 사진을 나란히 올렸다. 그는 사진 하단에 각각 '원조', '짝퉁'이라는 설명을 붙이며 "출처는 밝혀 달라. 토론할 기회는 줘야 하지 않나", "원조 맛집이 두려운 것이냐"고 반문했다.

앞서 이 후보는 이날 전북 전주 유세에서 "제가 성남FC 구단주였는데 전북하고 싸우면 판판이 졌다"고 발언한 바 있다. 그는 "그때 진 한을 담아 깔끔하게 슈팅하겠다", "슈팅이 뭐냐. 코로나 '째깐한 거' 확 해불쳐 버리겠다"며 오른발을 들어 발차기하는 모습을 선보였다.

이에 이준석 국민의힘 대표는 이 후보의 '발차기 퍼포먼스'가 담긴 사진을 페이스북에 올리며 "민주당 후보가 아무리 급해도 허 후보의 무궁화 발차기를 따라 할 줄은 꿈에도 몰랐다"고 덧붙였다. 그는 "허경영-이재명 단일화 각도 본다"며 이 후보 측을 비꼬았다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr