中 쇼트트랙 영화서 '반칙왕'으로 등장하는 한국 선수…서경덕 "IOC에 고발"

[아시아경제 권서영 기자] 2022 베이징 동계올림픽 기간 중 대한민국 쇼트트랙 선수들을 '반칙왕'으로 묘사한 영화가 개봉한 가운데 서경덕 성신여대 교수가 이를 국제올림픽위원회(IOC)에 고발한 것으로 전해졌다.

18일 서 교수는 자신의 페이스북에 중국 영화 '날아라, 빙판 위의 빛' 속 장면이 담긴 사진을 올리며 "2022 베이징 동계올림픽에서 쇼트트랙 편파판정이 큰 논란이 된 가운데 중국에서 한국 쇼트트랙 선수들을 '반칙왕'으로 묘사한 영화가 개봉돼 또다시 논란이 일고 있다"고 언급했다.

이 영화는 배달 기사로 일하던 시골의 소년이 전 국가대표였던 어머니의 영향으로 쇼트트랙을 접하게 되고, 훈련 끝에 국가대표로서 국제 대회에 출전하는 등의 내용을 담고 있다. 그런데 영화 속의 한국의 쇼트트랙 선수들은 경기 중 고의로 발을 걸거나 넘어진 주인공의 눈을 스케이트 날로 다치게 하는 등 반칙을 일삼는 모습으로 등장해 논란이 됐다.

서 교수는 "지난 12일 중국 동영상 사이트 아이치이에서 쇼트트랙 영화 '날아라, 빙판 위의 빛'을 독점 공개했고 영화 속에는 한국 선수가 중국 선수에게 고의로 발을 거는 등 수시로 반칙을 행사하는 장면이 나온다"며 "특히 이번 영화는 베이징시 당국이 시나리오 작성부터 개입하며 제작과 배포를 총괄했다는 점이 드러나 큰 충격을 주고 있다"고 썼다.

그는 "이에 대해 토마스 바흐 IOC 위원장 및 전 세계 IOC 위원 전원(한국 측 제외)에게 메일을 보내 베이징시의 만행을 상세히 알려줬다"고 강조했다. 서 교수는 해당 메일에서 "어떻게 올림픽을 개최하는 도시에서 한 나라에 대한 혐오를 조장해 자국민들의 애국심을 고취하려 하는가. 이런 행위는 올림픽 정신에 위배되는 일"이라고 비판했다고 전했다.

또 서 교수는 "이러한 행위가 올림픽이 열리는 기간 내에 이뤄졌다는 것은 한국 쇼트트랙 선수들에 대한 심각한 명예훼손이라고 강조했다"며 "아울러 베이징시 및 베이징올림픽조직위원회 측에 강력한 경고를 통해 올림픽 개최 도시에서 이런 파렴치한 행위가 다시는 일어나지 않도록 해 주길 바란다고 IOC 위원들에게 요청했다"고도 덧붙였다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr