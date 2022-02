경기도, 주택·창고·축사 '석면 제거' 98억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 주택·창고·축사의 석면 제거를 위해 98억원을 투입한다.

경기도는 호흡기질환을 유발하는 환경 유해물질인 '석면' 제거를 위해 올해 2637동의 주택ㆍ창고ㆍ축사 철거와 지붕개량을 지원한다고 18일 밝혔다. 도는 이를 위해 총 98억원의 예산을 편성했다.

주요 지원사업을 보면 도는 주택 1동당 작년보다 상향된 철거비 최대 352만원과 지붕 개량비 최대 300만원을 지원한다. 또 축사 및 창고는 1동당 200㎡ 이하 소규모 면적을 우선 지원키로 했다. 특히 취약계층은 철거비 전액, 지붕 개량비는 1000만원까지 지원한다.

신청은 건축물 소유자(또는 소유자의 동의를 받은 임차인)는 시군구 환경부서 또는 읍면동 사무소에 하면 된다.

선정된 건물은 시군에서 선정한 공사업체가 방문해 철거 및 지붕개량 작업을 하게 된다.

도는 2011년부터 11년간 슬레이트 철거지원 사업에 국비와 지방비 총 428억원을 지원해 1만6874동을 철거했다. 또 21억원을 지원해 535동의 지붕을 개량했다.

엄진섭 도 환경국장은 "석면슬레이트 건축물 철거와 지붕 개량사업을 지속적으로 추진해 도민의 건강을 지키고 쾌적한 환경을 조성하겠다"고 전했다.

한편 도내 슬레이트 건축물은 총 4만7814동이다.

