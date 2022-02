[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 한국수력원자력 고리원자력본부는 고리2호기(가압경수로형, 65만kW급)의 주요 설비의 정비와 연료 교체를 위해 17일 오전 10시에 발전을 중단하고 계획예방정비에 착수한다고 밝혔다.

고리원자력본부는 이번 계획예방정비 기간 연료 교체, 원자력안전법과 전기사업법에 따른 법정 검사 등 주요 기기 계통에 대한 점검 및 송수전 전력설비 신뢰도 개선 작업을 수행해 원전설비 신뢰성을 대폭 향상시킬 예정이다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr