세계적 자랑 ‘한글’ … 김해한글박물관, 국립한글박물관과 손잡았다

월인석보·해동제국기 유물 전시



문자·문화적 가치 널리 알릴 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 김해한글박물관이 17일 국립한글박물관과 업무협약(MOU)을 맺었다.

공립박물관 최초의 언어 전문 박물관인 김해한글박물관은 국립한글박물관과 한글의 문자적·문화적 가치를 알리고자 손을 잡았다.

협약으로 국립한글박물관이 소장한 ‘월인석보’와 ‘해동제국기’ 등 주요 유물이 김해한글박물관에 전시된다.

월인석보는 훈민정음 창제 이후 처음 선보인 한글 불교 경전 해설서로 세종대왕이 지은 월인천강지곡과 세조가 지은 석보상절을 증보해 간행됐다.

해동제국기는 조선 성종 때 신숙주가 일본에 다녀와서 쓴 견문록으로 일본의 혼슈, 규슈, 이키, 쓰시마, 류큐 제도 등의 지세와 국정, 국교 등이 자세히 기록돼 있다.

두 박물관은 한글 관련 유물 전시뿐 아니라 국립한글박물관의 영상자료와 박물관 운영에 필요한 경험도 공유한다.

황준석 국립한글박물관장은 “김해 박물관과 긴밀하게 협력해 한글문화 발전에 이바지할 것”이라고 말했다.

허성곤 시장은 “한글문화 교류와 지역발전 활성화를 위해 노력하겠다”라고 말했다.

허 시장은 서울시 인사아트센터 내 경남 갤러리를 찾아 광화문 세종대왕상을 조각한 김해 출신 김영원 작가를 만나 김해한글박물관 운영과 한글문화 발전을 위해 힘을 모으기로 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr