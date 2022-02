남양유업, '이유식 특가대표 케어비' 프로모션 실시

[아시아경제 송승윤 기자] 남양유업은 다음 달 1일까지 영양 맞춤 배달 이유식 브랜드 케어비(CareB)의 완밥 성공을 기원하는 ‘이유식 특가대표 케어비’ 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

케어비 공식 브랜드몰에서 진행되는 이번 프로모션은, 동계 올림픽에 출전한 국가대표 선수들과 육아 중인 초보 엄마와 아빠를 응원하기 위해 기획됐다. 최대 30% 할인과 식단 및 단품 3종 쿠폰팩을 받을 수 있으며 케어비의 이유식과 유아 반찬 등 총 500가지 메뉴를 보다 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

아울러 케어비 모든 회원에겐 구매 금액별 최대 5만원 할인이 적용되는 ‘완밥싹쓰리 쿠폰팩’ 3종이 제공된다. 신규 가입한 고객 대상 30% 할인 쿠폰도 가입 시 자동 지급된다. 이와 함께 오는 20일까지 다른 쿠폰과 함께 사용 가능한 5% 할인 쿠폰도 추가로 나가며 아이 입맛에 맞는 메뉴를 골라 담을 수 있는 단품 메뉴에 적용 가능한 장바구니 쿠폰팩도 이벤트 페이지에서 내려받을 수 있다. 구매왕 올림픽 이벤트와 응원 댓글 이벤트도 함께 진행한다. 자세한 내용은 케어비 공식 브랜드몰에서 확인 가능하다.

남양유업 관계자는 “대한민국 선수들과 육아 부모를 응원하기 위해 이번 프로모션을 기획했다”며 “케어비는 올해도 아이들에게 건강하고 안전한 먹거리를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr