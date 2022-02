등교 전 주2회 검사 학부모 반발…정확도·강제 우려에 "철회하라"

주2회 선제검사 강제 대신 '권고' 발표에도 학부모 철회 요구 빗발

검사 키트 정확도나 아이들의 거부감 등도 반대 이유

선제 검사가 소아 백신 접종을 위한 사전작업이라는 우려도

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 새학기부터 등교 전 주 2회 신속항원검사를 받도록 권고하자 학부모들이 거세게 반발하고 있다. 검사 정확도가 낮고 학교에서 검사를 강제할 가능성, 성인과의 형평성이 맞지 않는다는 이유에서다.

17일 청와대 국민청원과 서울시교육청 시민 청원 홈페이지에서도 학부모들이 선제검사를 철회하라고 요구했다. 이날 오전 10시 기준 청와대의 '유치원·초등학생 키트 검사 반대' 청원은 8만608명이, 개학 후 키트 검사계획을 철회하라는 서울시교육청 홈페이지 청원에 9049명이 동의했다. 전날 교육부는 유치원·초등학생은 2월 4주부터, 중·고등학생은 3월부터 1주에 2회씩 선제검사용 신속항원검사 키트를 제공한다고 밝혔다. 등교 전 자택에서 검사 후 자가진단 앱에 검사결과를 입력하도록 권고했다.

서울의 한 학부모는 "검사 키트에 18세 미만은 권하지 않는다고 적힌 키트도 있고 검사 용액이 아이들에게 위험할 수도 있는 물질이라는 점도 우려된다. 어른보다 아이들이 방역수칙을 더 잘 지키고 감염 경로도 대부분 가족 감염이 많다"며 "증상 없는 아이들이 검사 받을 때마다 부모와 실랑이를 해야하고, 학교에 가기 싫어하는 아이로 만들 건가"라고 지적했다.

신속항원검사 키트의 정확도나 성인 대상 방역 조치와의 형평성을 문제삼는 학부모들도 상당수다. 또 다른 학부모는 "검사 정확도가 낮아서 (등교 전 검사가) 큰 의미가 있을지 모르겠다. 세금만 버리는 것 같다"고 말했다.또 다른 초등학생 학부모는 "주2회씩 검사를 시키면서 굳이 전면등교를 해야하는지, 검사를 받게하느니 차라리 이전처럼 2/3만 등교시키는 게 낫다"고 지적했다.

학부모들은 교육부 담당 부처의 연락처까지 공유하며 선제검사 반대 의사를 피력했다. 교육부는 등교 전 선제검사를 당초 강제하는 방안도 검토했으나 이같은 반발에 '적극적인 권고'로 운영한다고 발표했다. 학부모들은 정부 예산이 투입된데다 학교에서 방역 부담으로 인해 결국 선제검사도 강제 수준으로 운영될 것으로 보고 있다. 서울 소재 학부모는 "권고라면서 자가검진 앱에 검사 결과를 기입한다고 하는데 의무나 다름없다"며 "청소년 백신도 처음에 권고였다가 어느 순간 의무로 바뀌었다. 학교에 의해서라도 의무로 바뀔 것"이라고 했다.

일부 학부모들은 주2회 신속항원검사 권고가 5~11세 백신 접종을 위한 사전작업이라는 시각을 가지고 있다. 질병청은 소아용 코로나19 백신 접종 사용 허가가 나오는대로 접종 시행계획을 수립한다는 계획이다. 현재 대상 백신 접종 추진 과정에서도 반발 예상. 교육부는 이달 초부터 질병청과 함께 학부모 대상 5~11세 소아청소년 백신 접종 의향을 묻는 설문을 실시하고 있다. 설문 내용에는 백신 접종에 대한 의견, 접종 권유 또는 미권유 이유, 접종 이익과 위험에 대한 의견 등을 묻는 질문이 포함돼있다.교육부 관계자는 이에 대해 "질병청에서 학부모 대상 설문을 요청해 실시하는 것이며 접종 일정은 전달 받지 못했다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr