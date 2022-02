[올림픽] 팀 킴 4강行 경우의 수, 핵심 변수는 일본

[아시아경제 서믿음 기자] 2022 베이징 동계올림픽에 출전한 한국 여자 컬링 대표팀 ‘팀 킴’(김은정·김경애·김선영·김초희·김영미)은 17일 일본-스위스 경기 결과에 따라 4강 진출의 희비가 엇갈릴 것으로 보인다. 대전제는 이날 오후 3시5분 열리는 한국의 마지막 경기인 스웨덴전 승리로 5승4패를 기록하는 경우다.

최종전에서 승리를 거둬야 다른 경기 결과에 따라 4강행 진출 여부를 기대할 수 있다.

팀 킴은 16일 중국 베이징 국립 아쿠아틱센터에서 열린 덴마크전에서 8대7 역전승을 거두면서 4강 진출의 불씨를 살렸다. 스위스는 7승1패, 스웨덴 6승2패로 4강 진출을 확정했다. 일본은 5승3패를 기록 중이지만 마지막 경기가 이번 대회 최강 전력인 스위스라는 게 변수다. 한국이 승리하고 일본이 패배하면 한국은 4강 진출, 일본은 탈락의 결과가 나올 수 있다. 캐나다와 영국은 4승4패를 기록 중이고, 미국과 중국은 4승5패로 예선을 끝냈다.

17일은 한국-스웨덴, 영국-러시아, 캐나다-덴마크, 일본-스위스 경기가 열린다. 미국과 중국도 17일 경기 결과에 따라 4강 진출 가능성이 남아 있지만 사실상 희박한 시나리오다. 만약 한국, 영국, 캐나다가 이기고 일본이 지면 동률팀의 승자승 원칙에 따라 한국과 캐나다가 4강에 진출한다.

영국과 캐나다가 모두 패하면 일본전과 관계 없이 한국이 4강에 진출할 수도 있다. 경우의 수를 정리해보면 한국은 스웨덴에 이기고, 일본은 스위스에 패하는 게 팀 킴에 유리하다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr