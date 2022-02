이준석 "이재명, 점심·저녁 9번씩 결제…분신술"

李 성남시장 시절 업무추진비 관련 의혹

이준석 "법인카드로 9번씩 결제…'세금 도둑'"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 이준석 국민의힘 대표는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 성남시장 시절 하루 9차례 법인카드를 결제하는 등 부적절한 업무추진비 사용 의혹이 제기된 것에 대해 엄청난 분신술"이라며 비판했다.

이 대표는 16일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이재명 후보가 성남시장 할 때 하루에 점심 저녁 결제를 9번씩 했다는 건 엄청난 분신술"이라고 말했다.

앞서 박수영 국민의힘 의원실이 이 후보의 성남시장 시절 업무추진비 내역 2321건을 분석한 결과, 하루에 최대 9차례 점심을 먹은 것으로 나타나는 등 비정상적인 회계처리 내역이 나타났다고 밝혔다. 여러차례 오찬과 석찬 기록이 있는 날은 78일에 달했다.

박 의원은 "자칭 행정전문가라고 주장하는 이 후보 민낯이 업무추진비 내역에서 드러나고 있다"며 "성남시장 업무추진비 내역에서도 사적 유용은 없었는지 철저한 조사가 필요하다"고 주장했다.

이에 이 대표는 같은날 오전 부산 사하구 괴정사거리 진행 유세에서도 이 후보를 겨냥했다. 그는 "소탐대실, 소고기를 탐하다 대통령 자리를 잃는다는 우스갯소리가 나온다"며 이 후보의 업무추진비 내역 의혹을 비꼬았다.

이 대표는 "어떻게 법인카드로 하루에 아홉 번씩 밥을 먹으며 결제를 한다는 말인가. 그런 사람들을 '세금 도둑'이라고 한다"고 지적했다.

그러면서 "행정의 달인이라고 스스로 이야기하지만 세금 도둑에 소고기는 왜그리 좋아하나. 소도둑 아니냐"고 말했다.

관련해 성남시 관계자는 한 매체를 통해 "당시 법인카드 등을 사용한 날짜가 아닌, 영수증 등 증빙자료를 회계 처리한 날짜로 업무추진비 내역을 정리한 것 같다"고 해명했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr