[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 24일까지 명품관에서 미국 라이프스타일 디자인 브랜드 ‘두센두센’ 팝업스토어를 선보인다고 17일 밝혔다.

두센두센은 뉴욕 브룩클린을 기반으로 활동하는 디자이너 엘렌 반 뒤센이 2010년 선보인 브랜드로 역동적인 패턴과 경쾌한 색감 조합이 특징이다. 또한 세계적인 리빙 브랜드 웨스트엘름을 비롯해 유니클로, 마이크로소프트 등 다양한 기업들과 협업을 한 것으로 유명하다.

대표 상품은 목욕 전후에 간단하게 입을 수 있는 ‘배스로브’로 스트라이프 패턴에 대비되는 색감을 더한 디자인이 특징이다. 이밖에 수건, 침구, 베개, 반려동물, 방석 등 다양한 소품들을 만나볼 수 있다.

