"지역 중소기업 혁신성장에 9000억 이상 투자"

제1차 지역 중소기업 정책협의회 출범

[아시아경제 최동현 기자] 중소벤처기업부는 정부와 지자체가 협력해 지역 중소기업의 성장을 지원하는 협의체를 출범하고 이를 통해 9000억원 이상을 지원한다고 17일 밝혔다.

권칠승 중기부 장관은 이날 정부서울청사에서 제1차 지역 중소기업 정책협의회(이하 정책협의회)를 발족했다. 정책협의회는 중기부 장관이 위원장을 맡고 기획재정부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 관계부처 차관 및 광역시·도 부단체장이 참여한다. 앞으로 지역 중소기업 육성과 혁신촉진계획, 지역 중소기업 관련 제도 등에 관한 사항을 심의·조정할 방침이다.

그동안 지역 중소기업 정책은 별도의 전담 협의기구 없이 일반 중소기업 정책과 구분되지 않고 논의돼왔다. 정책협의회는 지역 중소기업을 지역경제 발전의 중요한 하나의 축으로 보고 독자적인 정책 대상임을 공식화했다는 것에 큰 의미가 있다.

정책협의회는 우선 3100억원 규모로 기술개발과 사업화 등에 자금을 투입할 계획이다. 지역특화산업 육성과 지역혁신 선도기업 등 지역경제를 이끌어가는 유망한 기업을 지원하고 우수한 인재가 지역에서 창업할 수 있도록 지역별 혁신거점을 조성할 방침이다.

정책협의회는 또 자생적 지역 투자 생태계 구축을 위해 엔젤허브, 엔젤징검다리, 지역뉴딜 벤처펀드 등 4700억원 이상 규모의 지방전용펀드 조성도 추진한다. 아울러 연간 2000억원 규모의 지역특화산업 육성전략에 대한 재편 방향에 대해서도 논의할 방침이다.

최근 ESG(환경·사회·지배구조)와 탄소중립 등 경영여건 변화를 고려해 지역의 미래먹거리가 될 주력산업 선정 및 개편 방안과 지역별 성장전략 등도 수립할 예정이다. 또 위기지역에서 코로나19 등으로 유동성 위기에 직면한 기업에 정책자금·보증 만기를 연장하고 고용노동부와 공동으로 구조혁신 지원센터를 설치해 신산업 전환 등도 지원한다.

시군구 중심으로 운영하고 있는 '지역특화발전특구'와 신산업 규제를 완화해 신산업에 대한 실증을 허용·지원하는 '규제자유특구'와 관련한 평가 및 운영 계획도 논의됐다. 올해 규제자유특구는 상·하반기 두차례 지정할 계획이다. 그동안 지정되지 않은 사각지대 분야와 중소기업의 규제에 대한 건의가 많은 분야 등을 중심으로 이뤄진다. 규제자유특구 기업에는 사업 아이템 실증 및 기술개발, 특허·시험평가 및 장비 활용, 인증, 마케팅 등으로 1239억원을 지원한다.

한편, 시군구 단위로 지정된 지역특구도 현행 196개 중 우수·신규특구를 제외한 184개 특구에 대해 올해 상반기에 '2021년 운영 결과'를 평가할 방침이다. 우수특구에는 포상과 중기부 재정사업과의 연계 등 인센티브를 제공하고 부실특구에는 컨설팅 등 개선의 기회를 부여할 계획이다.

권칠승 중기부 장관은 “지역경제 성장의 주체는 지역중소기업”이라며 “지역중소기업이 혁신성장 할 수 있도록 중기부가 정책적 노력을 아끼지 않겠다“고 밝혔다.

