"한파에 강풍" 내일 서울 아침 영하 11도

[아시아경제 구은모 기자] 목요일인 17일은 전국 대부분 지역 아침기온이 영하로 내려가고 바람도 세차게 불어 매우 춥겠다.

17일 아침 최저기온은 영하 16도에서 영하 3도 사이일 것으로 예상된다. 경기북부와 강원내륙·산지는 아침기온이 영하 15도 밑으로 내려가는 등 중부내륙과 전북동부, 경북, 경남서부내륙 아침기온은 영하 10도에 못 미치겠다. 낮 최고기온은 영하 1도에서 영상 4도 사이겠다.

주요도시 예상 최저·최고기온은 서울 영하 11도와 0도, 인천 영하 9도와 영하 1도, 대전 영하 11도와 영상 2도, 광주 영하 5도와 영상 2도, 대구 영하 8도와 영상 3도, 울산 영하 7도와 영상 3도, 부산 영하 7도와 영상 4도다. 이번 추위는 금요일인 18일 아침까지 이어지겠다. 이후 18일 낮부터 기온이 오르긴 하나 평년기온을 넘지는 못할 전망이다.

서해상 눈구름대 영향으로 충남북부와 충북중부에 16일 밤까지 눈이 오겠다. 충남남부서해안, 전북북동부와 전남동부남해안을 뺀 호남에는 17일 새벽까지 눈이 내리겠다. 충남과 전북북동부, 전남동부남해안, 경남서부내륙에는 같은 시각까지 눈이 날리겠다. 제주에는 17일 오전까지 가끔 비나 눈이 오겠다. 예상 적설(강수)량은 전북남부·전남북서부·제주산지 2~7㎝(5㎜ 안팎), 충남남부서해안·전북북서부·호남·제주 1~5㎝(5㎜ 미만)이다.

기상청은 "전북남부와 전남북서부에 17일 새벽까지 많은 눈이 쏟아지겠다"라면서 "눈이 내린 지역의 기온이 떨어지면서 길이 빙판으로 변하거나 도로에 살얼음이 생길 수 있으니 유의해달라"라고 당부했다.

건조특보가 내려진 서울, 경기내륙 일부, 강원영동, 전남동부, 영남을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다. 바람도 세기 때문에 불이 나지 않도록 특히 주의해야 한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr