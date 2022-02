경북 상주시, 밭작물 육성품목 생산·유통시설 구축

공검농협 배, 중화농협 포도 맞춤형으로 경쟁력 강화

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 16일 밭작물공동경영체 육성지원사업에 최종 확정돼 20억원의 사업비를 지원받는다.

이번 사업은 농림축산식품부로부터 20억원의 사업비를 지원받아 공검농협과 중화농협에 농가 조직화와 선별 시스템 및 유통장비 등 생산·유통시설을 구축하는 내용이다.

밭작물공동경영체 육성지원사업은 주산지 중심으로 농가를 조직화·규모화 해 생산비 절감과 고품질 농산물 생산 및 통합 마케팅 참여 조직으로 중점 육성한다는 계획이다.

앞서 지난해 8월 공모를 통해 배 품목으로는 공검농협, 포도 품목으로는 중화농협이 신청했다. 이들은 서면 평가와 발표 평가를 거쳐 최종 선정됐다. 이로써 2017년부터 2021년까지 매년 1곳씩 5개소가 선정됐다.

선정된 조직은 농가 컨설팅, 조직화 교육 등 역량강화를 거쳐 저온 선별시스템 시설이 완공되는 오는 2023년부터 사업 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

강영석 상주시장은 “이번 사업으로 상주 농산물의 고품질 생산 기반이 마련돼 농가 소득증대에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

