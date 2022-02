이베스트투자증권,'이베스트 온' 출시 기념 방송·이벤트 진행

[아시아경제 이정윤 기자] 이베스트투자증권은 염블리와 해외주식 유튜버 소수몽키가 차세대 모바일트레이딩시스템(MTS) '이베스트 온(eBEST ON)' 출시 기념 쇼케이스 방송과 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

쇼케이스 방송은 3월 2일 오후 6시께 이베스트투자증권 '이리온' 유튜브에서 라이브로 방송된다. '염블리' 염승환 이베스트투자증권이사와 구독자 약46만명의 해외주식 유튜버 소수몽키가 이베스트 온을 소개할 예정이다.

이베스트 온은 이베스트투자증권의 차세대 MTS로 다양한 화면 모드 제공과 국내외 주식 통합 관리가 가능하다는 것이 특징이다.

방송과 함께풍성한 이벤트도 마련됐다. 오는 28일까지 이베스트투자증권 신규 계좌 개설 후 쇼케이스 사전 예약을 신청하면 선착순 1만 명에게 국내 주식 1주가 랜덤으로 지급된다. 삼성전자, 현대차, 기아, 대한항공, HMM, 카카오뱅크 등 국내 주식 20종목이 대상이다. 쇼케이스에 지인을 초대하면 현금쿠폰도 받을 수 있다. 아울러 쇼케이스 라이브 방송을 시청하는 고객 30명에게는 갤럭시 워치4도 증정한다

이응주 이베스트투자증권 Digital마케팅팀 팀장은 "차세대 MTS인 이베스트 온을 염승환 이사와 소수몽키가 라이브 방송을 통해 30~40분 동안 쉽고 재밌게 소개할 예정"이라고 했다.

