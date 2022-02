[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 한미 외교당국이 조 바이든 미국 대통령의 한국 방문에 대해 논의 중인 것으로 15일(현지시간) 알려졌다.

바이든 대통령은 오는 5월 말 미국, 일본, 인도, 호주 4개국의 대(對)중국 견제 협의체인 '쿼드'(Quad) 정상회의 참석을 위해 일본 방문을 추진하면서 한국도 찾는 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 전해졌다.

정확한 방한 시점은 방일 계획이 확정돼야 나올 것으로 보인다. 현재 협의 중인 5월 하순 방일이 확정된다면 바이든 대통령은 한국의 새 대통령과 정상회담을 하게 된다. 한국의 새 대통령 취임일은 5월 9일이다.

