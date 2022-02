무협 "'자기만족형' 소비하는 중국 Z세대 특징 공략해야"

Z세대 中 전체 인구 19% 차지, 가계지출 비중 세계 평균보다 2배↑

[아시아경제 이혜영 기자] 한국 기업이 중국 Z세대(1995~2009년생)를 사로잡기 위해서는 이들의 '자기만족형' 소비 성향을 적극 공략해야 한다는 분석이 나왔다.

16일 한국무역협회 청두지부의 분석 보고서에 따르면 중국 인구의 19%(2020년 기준)를 차지하는 Z세대의 소비가 가계 지출액에서 차지하는 비중은 10% 규모다.

이는 전 세계 Z세대의 가계 지출액 비중 평균(5%)보다 두 배 높은 수준이다. 중국 Z세대의 저축률은 세계 평균(85%)보다 낮은 76%로, 이들은 저축보다는 소비에 더 적극적인 경향을 보였다.

가장 큰 특징은 키덜트(Kids+Adult) 소비 비중이 높다는 것이다. 중국 Z세대는 피규어 등 아트토이 소비자의 39%를 차지하고 있다.

Z세대의 키덜트 소비 문화를 조사한 결과 연평균 피규어 소비액이 '1000위안(약 19만원) 초과'라는 응답이 41%에 달했다. '5000위안(약 95만원) 이상'도 1.9%로 나왔다. 피규어 구매 동기로는 '캐릭터 애호'(76%), '감상용'(67.9%), '수집 성취감'(66.6%)을 꼽았다.

구매시 어떤 상품이 들어있는지 알 수 없는 랜덤박스 구매횟수가 '연 7회 이상'인 경우는 55.7%였고 '연 20회 이상'도 6%나 됐다.

건강에 민감하면서도 불규칙한 생활과 건강에 좋지 않은 음식을 섭취하는 '펑커양셩(朋克?生)'도 유행하는 추세다. 헬스동영상에 '좋아요' 누르기도 다이어트로 간주하기(59.7%), 밤을 새면서도 아이크림은 사용하기(39.9%), 배달음식 먹으면서 건강보조식품 함께 먹기(25.6%), 콜라·맥주에 구기자 넣기(17.4%) 등이 대표적인 사례다.

중국 Z세대가 가장 우려하는 건강문제는 피부 트러블, 시력 저하, 탈모 등으로 이를 극복하기 위해 식이요법, 자율생활, 저지방·저가당·저기름 '3저 식품' 구매 등 다양한 건강 관리방식을 사용하는 것으로 나타났다.

고범서 무역협회 청두지부장은 "중국 Z세대는 높은 구매력을 지닌데다 자기만족을 추구하는 소비 성향을 보이고 있어 앞으로도 소비 규모가 계속 커질 전망"이라면서 "중국 Z세대를 사로잡기 위해서는 이들의 소비 특징과 선호가 충분히 반영된 제품으로 공략해야 한다"고 말했다.

