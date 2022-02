‘창원형 디지털 밸리’는 달라요

자유무역지역 확대와 연계, 청년에 기회의 땅 될 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창원시가 마산해양신도시 내 공공부지 약 2만여평을 창원형 디지털 밸리로 조성한다.

다른 지역의 디지털 기업 집적 공간과 달리 자유무역지역 확대와 연계한 창원만의 특징적인 디지털 밸리를 구축해 ‘청년이 찾는 기회의 땅’으로 만들 것이라 밝혔다.

창원형 디지털 밸리는 디지털 혁신타운, 글로벌 ICT 연구협력공간, 글로벌 PBL(Project Based Learning: 프로젝트 기반학습) 교육공간으로 구성될 예정이다.

디지털 혁신타운은 기존의 마산자유무역지역을 확대 지정해 자유무역과 지식생산을 중심으로 하는 공간으로 구성된다.

데이터, 네트워크, AI 기술 관련 외국인 투자기업을 유치하고 이를 바탕으로 무형자산 수출 거점 공간을 마련할 계획이다.

글로벌 ICT연구협력공간은 창원시가 강점을 가진 제조AI와 소재 등 관련 연구 기능을 확대하고 관련 민간 기업 부설 연구소와 정부·지자체 출연 연구기관 등으로 채운다.

미래 모빌리티, 전자부품, 첨단 물류 등 미래 부가가치가 높은 분야의 연구 협력도 이뤄질 방침이다.

글로벌 PBL 교육공간은 입주한 기업 및 연구기관과 연계해 프로젝트 기반 교육을 추진하고 세계 유수의 대학 교수진이 진행하는 글로벌 교육으로 고급 인재를 양성한다.

시는 자유무역지역 확대 등 2020년부터 창원형 디지털 밸리 조성을 위해 노력하고 있다고 전했다.

현재 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 진행하고 있으며 올 6월에 완료되면 추가로 필요한 행정절차를 이행해 2023년 상반기 자유무역 지정 요청을 할 계획이다.

사업은 2023년부터 2027년까지 5년 동안 이뤄지며 국비 2400억원, 지방비 2600억원으로 총 5000억원의 사업비가 투입될 예정이다.

시는 조성 사업이 완료되면 생산 1조310억원, 부가가치 3917억원, 취업자 4618명 등의 효과가 있을 것으로 예상했다.

스마트·감성시티를 지향하는 해양 신도시에 첨단기업이 입주하면 스마트도시 완성을 앞당기고 다른 공간과도 시너지효과를 낼 것이라고도 기대했다.

시 관계자는 “코로나19로 경기가 침체하고 중국 등 제조국가가 부상해도 창원경제는 V-턴으로 반등하고 있지만, 성장을 지속하고 주기적인 경제 위기에 선제적으로 대응하며 청년에게 희망을 주려면 지역에 디지털 밸리 조성이 필요하다”라고 말했다.

허성무 시장은 “창원형 디지털 밸리는 미래형 자유무역지역의 한 모델이 될 것”이라며 “우리 지역의 수출경제를 이끌고 ICT 대기업 유치를 통한 지역 브랜드 상승 및 청년 인구 유입 효과가 있을 것으로 예상한다”라고 말했다.

