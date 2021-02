[아시아경제 지연진 기자] 피앤씨테크 피앤씨테크 237750 | 코스닥 증권정보 현재가 6,200 전일대비 50 등락률 +0.81% 거래량 18,372 전일가 6,150 2021.02.15 11:27 장중(20분지연) 관련기사 피앤씨테크, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 5.53% ↑피앤씨테크, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 8.67% ↑피앤씨테크, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 13.93% ↑ close 는 전자식전력량계 수주단가 하락에 따라 지난해 영업이익이 전녀대비 52.01% 감소한 10억9161만원을 기록했다고 15일 공시했다. 매출액은 전년대비 8.22% 감소한 196억원, 당기순이익은 24.61% 줄어든 10억9542만원이었다.

