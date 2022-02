로킷헬스케어, 하버드대 스타트업과 뇌 인지 평가 VR 플랫폼 공동연구

[아시아경제 박형수 기자] 바이오 헬스케어업체 로킷헬스케어는 미국 하버드대학교 스타트업 리액트와 뇌 인지 기능 저하 및 손상 평가 가상현실(VR) 플랫폼 ‘리액트 뉴로’ 공동개발 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

로킷헬스케어는 리액트 뉴로 국내 상용화를 위해 지난해부터 공동개발을 시작했고 식품의약품안전처 허가도 추진하고 있다.

리액트는 하버드대 메디컬 스쿨 신경과학자가 설립한 스타트업이다. 뇌 인지 기능 저하, 뇌 손상 등을 VR로 평가하는 플랫폼 리액트뉴로를 로킷헬스케어와 공동개발하고 있다. 리액트뉴로는 가상현실 환경에서 안구추적, 음성인식, 모션감지 기능을 활용해 인지 평가 검사를 신속하고 정확하게 진행할 수 있다.

혈압 검사처럼 누구나 원하면 뇌 건강을 평가할 수 있다. VR을 기반으로 모든 평가를 진행하기 때문에 환경과 조건에 따라 결과 신뢰도가 좌우되지 않는다. 정량화, 객관화가 가능하다는 것이 가장 큰 장점이라고 회사 측은 설명했다.

회사 관계자는 "뇌 건강 관리가 중요하지만 현재까지 이를 사전에 확인하고 질환을 예방하는 장비가 없다"며 "해당 플랫폼을 통해 자사는 노인성 뇌 질환, 스트레스나 우울증으로부터 오는 인지 저하 등은 물론 발견되지 않은 뇌 건강 문제에 대한 해결책을 제시할 것"이라고 말했다.

유석환 로킷헬스케어 대표는 "의료분야에서 가상현실이 미래산업으로 주목받고 있다"며 "종합 뇌 건강 관리 대표 플랫폼으로 발전시킬 것"이라고 말했다.

2012년 설립한 로킷헬스케어는 셀트리온 출신 유석환 대표가 이끄는 개인화 장기재생 전문업체다. 3D 바이오 프린팅 기술을 기반으로 다양한 의료 플랫폼을 개발하는 등 글로벌 장기재생 기업으로 성장하고 있다. 초개인화 재생에 주목해 AI와 뇌질환 연구 등 메타버스 의료기술 확대에도 자원을 투입했다.

