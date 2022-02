삼성 성과급에 '화들짝'…日 언론 "한국 보고 배워야"

[아시아경제 황수미 기자] 삼성전자 등 한국 반도체 기업의 경영 실적과 직원 보상을 집중 조명한 일본 언론 보도가 나왔다.

지난 9일 니혼게이자이신문(닛케이)은 "삼성전자는 매년 소속 사업부의 경영실적이 목표를 초과하면 연봉의 최대 50%(6개월 급여) 이내로 초과이익성과급을 지급한다"고 전했다.

그러면서 지난해 12월 삼성전자가 직원 전원에게 월급 2개월분을 특별격려금으로 나눠준 데 이어 올 1월말 3개월치 월급에 해당하는 추가 보너스를 지급했다고 소개했다.

매체는 "이는 지난해 삼성전자가 인텔을 제치고 전 세계 반도체 매출 1위를 기록했기 때문에 실적 연동 정기 성과급과 별개로 특별 보너스가 지급된 것"이라고 설명했다.

이어 삼성전자가 한국거래소에 제출한 사업보고서를 인용해 한국 삼성 직원 10만9490명의 2020년 평균 연봉이 1억2700만원으로 5년 전과 비교해 26% 증가했다고 전했다. 2021년에는 이들의 평균 연봉이 더 크게 늘어났을 것으로 봤다.

SK하이닉스의 성과 체계도 삼성에 뒤지지 않는다고 분석했다. 매체는 SK하이닉스가 지난해 실적에 대한 성과급으로 지난 1월말 전 직원에게 월급 10개월분의 특별 상여금을 지급했다는 점에 주목했다.

삼성전자와 SK하이닉스의 확실한 직원 보상 체계는 만성적인 기술자 부족 때문에 생겨난 것이라는 해석도 더했다. 반도체 분야는 세계 수요가 계속 증가하고 있어 첨단개발이나 공장증설 등으로 인재 유치 경쟁이 치열한데, 특히 천문학적인 연봉을 제시하는 중국 기업과의 스카우트 전쟁에서 인재를 지키려면 처우 개선에 신경 쓸 수밖에 없다는 것이다.

아울러 매체는 일본 정부가 반도체 산업의 재부흥을 내걸었지만 장기 전략은 세우지 못했다는 비판도 내놨다. 일본 내에서 전자 대기업들의 반도체 사업 포기나 축소가 이어진 지 10년 이상 지나면서 대학이나 기업에서 반도체 연구를 하려는 사람이 줄어들고 있는 현실을 제대로 파악해야 한다는 지적이다.

일본의 경직된 임금 체계도 문제로 꼽았다. 그러면서 "반도체 산업을 재부흥하려면 경쟁력의 원천인 기술자를 어떻게 확보하고 육성해야 하는지 한국의 사례로부터 배울 것이 많다"고 강조했다.

한편 반도체 등 주요 산업의 글로벌 경쟁이 치열해지는 상황에서 국내 기업들은 우수한 기술 인재 확보를 위해 정년을 연장하거나 없애는 제도를 도입하고 있다.

오랜 기간 경험을 축적한 노련한 엔지니어들을 지키는 동시에 젊은 인재들에게 '정년 고민 없이 일할 수 있다'는 미래 비전을 심어주기 위한 취지다.

13일 재계에 따르면 삼성전자는 올해부터 우수 인력이 정년 이후에도 계속 근무할 수 있게 '시니어 트랙' 제도를 시행하기로 했다. 현재 시니어 트랙 자격 요건, 연장 기한, 처우 등 구체적인 시행 지침을 마련 중이다.

박정호 SK하이닉스 부회장은 지난달 신년사에서 "훌륭한 기술 인재에게 정년이 없는 회사를 만들겠다"고 선언해 재계의 주목을 받기도 했다.

SK하이닉스는 우수한 기술 전문가가 정년인 60세가 지나도 계속 근무할 수 있게 하는 기술 전문가 제도(Honored Engineer·HE)를 2018년 12월 도입해 2020년에 1호 전문가를 배출한 바 있다.

LG전자는 특화된 기술력 보유자를 비롯한 우수 인재의 경우 정년 이후에도 컨설팅 계약을 통해 자문역할을 맡기는 등 탄력적으로 제도를 운용하고 있다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr