이재명 ‘기본소득도입’ 등 제주 향한 공약 보따리 풀었다

9대 공약 “탄소중립·자원순환 선도…평화·인권·환경 수도 제주 만들 것”

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 13일 제주를 찾아 9대 공약 보따리를 풀었다.

이 후보는 이날 매주 진행하는 민생버스(매타버스)의 마지막 일정으로 제주를 방문해 "제주형 기본소득 시범 도입으로 도민의 경제기본권을 실현하겠다"고 밝혔다.

이 후보가 밝힌 9가지 공약은 ▲폐기물 제로, 순환자원 혁신도시 육성 ▲햇빛과 바람의 섬 제주를 탄소중립 선도지역 육성 ▲제주형 기본소득 시범도입으로 경제기본권 실현 ▲제주4·3의 완전한 해결 ▲자치분권의 완성과 중앙·지방정부간 협력모델 구축 ▲제주 국가항만 인프라 확충 ▲상급종합병원 지정 및 감염병전문병원 설치 ▲일과 휴식 공존하는 워케이션 성지 조성 ▲바이오헬스와 우주데이터산업 육성이다.

그러면서 "코로나 팬데믹으로 국경을 넘는 하늘길이 막히면서 제주를 찾는 국내 관광객이 늘어나고 있지만, 그와 동시에 제주도민은 코로나19 확산, 쓰레기 폭탄, 하수 오염으로 일상을 위협받고 있다"며 "제주는 단순한 관광지가 아니라 천혜의 자연을 품고 있는 대한민국의 소중한 자원이다"고 설명했다.

이어 "탄소중립·폐기물제로·자원순환을 선도하고 평화·인권·환경의 수도 제주를 만들겠다"며 "제주를 제주답게 회복시키고 대한민국의 미래를 선도하는 특별자치도로 완성해 나가겠다"고 말했다.

더불어 "제주의 패러다임은 개발중심 관광도시에서 대한민국의 환경수도로 바뀌어야 한다"며 제주하수처리장 현대화와 환경보전기여금 도입, 그리고 통합물관리체계 구축 등을 약속했다.

또 "제주를 탄소중립 선도지역으로 육성하겠다"며 "태양광, 풍력 등 재생에너지로 에너지원 100% 전환을 비롯해 분산에너지특구 지정 추진, 에너지 고속도로 가장 먼저 정착 등을 추진하겠다"고 덧붙였다.

