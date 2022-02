정읍시, 여성청소년 ‘보건 위생 물품’ 지원

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 저소득층 여성 청소년의 건강권 보장과 경제적 부담 경감을 위해 ‘여성 청소년 보건 위생 물품 지원 사업’을 확대한다.

10일 시에 따르면 이번 사업은 올해부터 대상 연령을 기존 만 11세~18세에서 만 9세~24세 여성으로 확대해 더 많은 여성 청소년이 혜택을 받을 수 있도록 했다.

지원 대상은 지난 1998년 1월 1일부터 2013년 12월 31일 사이에 태어난 출생자 중 국민 기초생활수급자와 법정 차상위계층, 한부모가족지원법에 따른 지원 대상자다.

신청은 청소년 본인 또는 부모님 등 주 양육자가 청소년 주민등록상 거주지 읍·면사무소 또는 동주민센터에 직접 방문해 신청할 수 있다.

직접 방문이 어려운 경우 복지로 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해서도 가능하다.

만 9세~18세(2004년~2013년)는 지난달부터 신청할 수 있으며, 만 19세~만 24세(1998년~2003년)는 오는 5월 1일부터 신청할 수 있다.

지원 금액은 월 1만2000원으로 만 9세~18세는 연간 최대 14만4000원, 만 19세~24세는 연간 최대 9만6000원까지 지원받을 수 있다.

구매 가능한 품목은 일회용 생리대, 탐폰, 생리컵 등 시중에 판매되는 보건 위생 물품으로 개인 기호에 맞는 물품을 선택해 구매하면 된다.

시 관계자는 “이번 사업을 통해 저소득 가정의 경제적 부담이 조금이라도 완화되기를 바란다”며 “앞으로도 여성 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 복지 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

