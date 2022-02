[아시아경제 이창환 기자] DB손해보험은 'DB(유) 퀴즈 온더 보험' 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

고객들은 4세대 실손보험 전환과 신상품에 대한 내용을 확인하고 연관된 퀴즈에 응시하면 이벤트에 참여할 수 있다.

DB손해보험은 2022년 임인년을 기념해 총 2022명에게 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 지급한다.

다음달 7일까지 진행되는 이번 이벤트는 DB손해보험 홈페이지 배너를 통해 참여할 수 있다.

이번 이벤트는 최근 발표 된 4세대 실손전환 할인혜택을 알리고 창립 60주년 기념 신상품인 'DB플러스보장 건강보험'을 홍보하기 위해 진행된다고 회사 측은 설명했다.

DB손해보험 관계자는 “앞으로도 고객에게 필요한 정보를 정확하고 빠르게 제공하기 위한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.

