속보[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 공천관리위원회가 10일 서울 종로 지역구에 최재형 전 감사원장을 전략공천하기로 했다고 밝혔다. 서울 서초구갑은 조은희 전 서초구청장이, 충부 청주 상당구는 정우택 전 의원이 경선에서 승리했다.

