英 찰스 왕세자, 코로나19 재확진

[아시아경제 이기민 기자] 영국 왕위 계승 서열 1위인 찰스 왕세자(74)가 재차 코로나19 확진 판정을 받았다.

영국 왕실은 10일(현지시간) "찰스 왕세자가 오늘 아침 코로나19 양성 판정을 받고 자가격리 중"이라고 말했다.

찰스 왕세자는 코로나19 사태 초기인 2020년 3월 코로나19에 감염된 바 있다.

