보령제약은 지난해 영업이익이 502억2000만원으로 전년대비 24.56% 증가했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 5953억4300만원으로 9.95% 증가했다. 당기순이익은 278억6200만원으로 3.01% 증가했다.

